Zamanın durduğu yer

Alman sanatçı Axel Hütte, Borusan Contemporary’deki ‘Chronostasis’ başlıklı sergisiyle sanatseverleri Anadolu’nun antik kentleriyle buluşturuyor.

Nazan DOĞANER HALICI

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Kalabalıklardan arınmış şehirleri ve görkemli manzaraları fotoğraflamasıyla tanınan Alman sanatçı Axel Hütte'nin eserlerinin yer aldığı Chronostasis başlıklı sergisi Anadolu medeniyetlerinin büyülü dünyasını fotoğraf sanatıyla yaşatıyor.

14 ANTİK KENTİ GEZDİ

Küratörlüğünü Hans Irrek'in üstlendiği sergi, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'nun siparişi üzerine sanatçının 2017 ve 2018 yıllarında gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretleriyle Efes, Milet, Perge, Sagalassos, Hierapolis ve Afrodisias'ın da aralarında bulunduğu 14 antik kentte yaptığı çalışmalara odaklanıyor.

FOTOĞRAFLARIN SIRRI

“Chronostasis” Yunanca “zamanın durması” anlamına geliyor. Fotoğraf sanatını icra ederken çoğu zaman medeniyete dair tüm kalıntıları, insanları ve hayvanları silerek çalışan Hütte, fotoğrafladığı antik yapıları zamandan ve mekandan bağımsız hale getirerek adeta bugüne ve geçmişe perde çekiyor. Yani fotoğraf kadrajında algıyı dağıtabilecek hiçbir şey yok. Bu sayede antik yapıların mistik ve gizemli özünün yorumlandığı kusursuz fotoğraflar ortaya çıkıyor.

Serginin küratörü Hans Irrek, “Chronostasis bir çeşit anlık yanılsamadır ve bu esnada yeni bir uyaranın beyinde yarattığı ilk izlenim süresi, olduğundan uzunmuş gibi görünür. Bu sergi de zamanla ilgili algı dönüşümlerinden yola çıkarak hazırlandı. Hütte'nin anlayışına göre fotoğraf, bir yanda bakışın dondurulduğu, sükunete kavuştuğu bir anı yansıtırken öte yanda izleyenin düş gücünü harekete geçiren bir kıvılcımdır. Hütte için fotoğraf, anın özü anlamına gelir” dedi. Sergi, 28 Ağustos'a kadar hafta sonları Borusan'daki Perili Köşk'te ziyaret edilebilecek.