Zanaat nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre zanaat mı, zenaat mı?

Zanaat nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre zanaat mı, zenaat mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘zanaat’tır. Zanaat mı, zenaat mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘zanaat'tır.

ZANAAT NE DEMEK:

1- İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren iş, sınaat.

2- El ustalığı isteyen işler.

ZANAAT NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin zanaat mı, zenaat mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı zanaat şeklinde olmalıdır.

zenaat (Yanlış kullanım)

zanaat (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Sanat ile zanaat arasındaki ayrımı bilecek durumdayım.”