Zanaat nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre zanaat mı, zenaat mı?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘zanaat'tır.
ZANAAT NE DEMEK:
1- İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren iş, sınaat.
2- El ustalığı isteyen işler.
ZANAAT NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin zanaat mı, zenaat mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı zanaat şeklinde olmalıdır.
zenaat (Yanlış kullanım)
zanaat (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Sanat ile zanaat arasındaki ayrımı bilecek durumdayım.”