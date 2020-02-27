Zekai Tunca 50’nci sanat yılını Bilecik’te kutladı
Bilecik Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte sanatçı Zekai Tunca 50'inci sanat yılını Bileciklilerle kutladı. Bilecik Halk Eğitim Merkezi ve Bilecik Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte sanatseverler, kültür ve kongre merkezini doldurdu.
Etkinlik sonunda konuşan Bilecik Belediye Başkanı, sanatçı Zekai Tunca, Koro Şefi Çağrı Pala, koro ve orkestra üyelerine teşekkür etti. Bilecik'in kültürel ve sanatsal etkinliklere doyduğunu kaydeden Başkan Şahin, Sanatçı Zekai Tunca'nın 50'inci sanat yılını kutladı.(İHA)