Zeki Demirkubuz’un mesajı takipçilerini ikiye böldü

Masumiyet, Kader, Yeraltı, Yazgı gibi başarılı filmlerin yönetmeni Zeki Demirkubuz, corona virüsü salgını başladıktan sonra Twitter’a geri dönmüştü.

Kendine has üslubu ile çarpıcı tweet’ler atan Demirkubuz, dün attığı mesajla takipçilerini ikiye böldü. O mesaj şöyleydi: “Olağan Şüpheliler filminde, karısı ve çocukları rehin alınarak teslim olmaya zorlanan Kaiser Soze’nin çatışmaya karısı ve çocuklarını vurarak başlaması, hayatta ve sanatta bugüne kadar gördüğüm en şahane karakter ve kararlılık gösterisidir. Olacaksa böyle olmalı insan.”

Demirkubuz’un bu tweet’ine birçok kişi, karısını ve çocuğunu vuran bir karakteri övdüğü gerekçesiyle tepki gösterdi. Demirkubuz hayranları ise bunun sanatsal bir yorum olduğunu, tepki gösterilecek bir durum bulunmadığını belirtti.