Zeki Müren anıldı

Türk müziğinde unutulmaz sesi ve yorumuyla iz bırakan 'Sanat Güneşi' Zeki Müren, vefatının 27'nci yılında Bursa'da düzenlenen törenle anıldı.

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Emirsultan Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törene, Zeki Müren’in yeğeni Özlem Güner, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı yöneticileri, Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

“FİLM HAZIRLIĞI İÇİNDEYİZ”

Törende konuşan Özlem Güner, Zeki Müren’in ailesinden olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Onun adını yaşatacak ve yaptıklarını sevenlerine taşıyacak bir film hazırlığı içindeyiz. İnşallah her şey çok güzel olur çünkü Zeki Müren de bizi görüyor, onu gülümseten şeyler yapmayı sürdürmek istiyoruz” dedi.

Tören, duaların ardından sona erdi.



Bu arada yapımcı Mustafa Uslu, Zeki Müren’in hayatını beyazperdeye aktarmak için geçen hafta hazırlıklara başladı. Müren’in hayatını kimin canlandıracağı ise şimdilik açıklanmadı. (AA)