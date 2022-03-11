Zeki Müren, şarkılarıyla Aydın’da anıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Orkestrası, Zeki Müren'i anma konseri düzenledi. Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen konserde, Zeki Müren ile özdeşleşmiş 28 sanat müziği eseri seslendirildi.

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Konserde Şef Murat Akyüzlü yönetimindeki Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ve solistler tarafından ‘Hiçbir Şeyde Gözüm Yok’, ‘Gitme, Sana Muhtacım’, ‘Biz Ayrılamayız’, ‘Beklenen Şarkı’, ‘İşte Benim Zeki Müren’ gibi sanatçıyla bütünleşmiş eserler seslendirildi.

Konseri izleyen vatandaşlar, Türkiye’nin ‘Sanat Güneşi’ Zeki Müren’i unutmadığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Sanata olan katkılarından dolayı 1991 yılında ‘Devlet Sanatçısı’ unvanıyla ödüllendirilen Zeki Müren, Türkiye’de verilmeye başlanan Altın Plak Ödülü’nün de ilk sahibi olmuştu.

Müren, müzik hayatı boyunca 600’ü aşkın plak ve kaset doldurmuş, 300’ü aşkın şarkı bestelemişti. (İHA)

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