Zeki Müren’in 24’üncü ölüm yıl dönümünde evine ziyaretçi akını

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz ismi Zeki Müren, 24'üncü ölüm yıl dönümünde çok sevdiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde anılıyor. Müren'in anısına, sanatçının uzun yıllar yaşadığı ve ölümünden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürülen evi, bir günlüğüne ücretsiz olarak ziyarete açıldı.

İzmir TRT Stüdyoları’ndaki programda 24 Eylül 1996’da fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Zeki Müren’in Bodrum’daki evi, ölüm yıl dönümünde ziyaretçilerin akınına uğradı. Zeki Müren’in Bodrum’da son yıllarını geçirdiği evi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Mehmetçik Vakfı arasında imzalanan protokolle 8 Temmuz 2000’de müzeye dönüştürüldü.

ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI



İki katlı müze, Müren’in 24’üncü ölüm yıl dönümünde hayranlarına ev sahipliği yaptı. Sanatçı’nın kişisel eşyalarından elbiselerine, plaklarından film arşivine, radyolarına, ödüllerine ve 1976 model klasik otomobiline kadar birçok eserin bulunduğu evi ziyaret eden hayranları, duygu dolu anlar yaşadı.

Ölüm yıl dönümünde Sanat Güneşi’nin bir günlüğüne ücretsiz olarak ziyarete açılan müze evini ziyaret edenler, Müren’e olan hayranlıklarını dile getirdi. Öte yandan Müren içi saat 14.00’de evinin önünde tören düzenlenecek. (DHA)