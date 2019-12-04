Nebi Birgi ve Mine Mucur, Zeki Müren'in doğum gününe bir kala konser verecek. Konserin geliri, çocukların eğitimine harcanacak.

Gelirinin çocuklara eğitim desteği veren Uluslararası Dernekler Platformu‘na verileceği bu özel konser, klasik müziğin unutulmaz eserleri ile başlıyor ve birbirinden farklı sürprizlerle devam ediyor.

Konserde Batı Yakası Hikayesi, Cabaret, My Fair Lady, Moulin Rouge, Jersey Boys’ın yanı sıra Melih Kibar, Barış Manço gibi isimlerin de şarkıları seslendirilecek. Konser boyunca seslendirilecek eserlere 10 kişilik dans ve vokal ekibi eşlik edecek. Solo şarkılarda Mine Mucur & Nebi Birgi birlikteler. Sürprizlerle dolu gecenin en önemlisi Nebi Birgi'nin yeni yazdığı 2020 projesi Zeki Müren “Paşam Müzikali”nden Mine Mucur'un besteleri ile hazırlanmış parçaların da yer alması.

Konser yarın akşam saat 20.00’de Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde başlayacak.