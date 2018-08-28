Zeki Müren’in telif haklarını Müzikotek’e emanet

Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve TSK Mehmetçik Vakfı; tüm mal varlığını kendilerine bağışlayan Zeki Müren’in eserlerinin telif haklarının takibini Müzikotek işbirliğiyle korumaya devam edecek.

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Türkiye'nin ilk müzik yayım (edisyon) şirketi olan Müzikotek, ‘Sanat Güneşi' Zeki Müren'in eserlerinin telif haklarını profesyonel bir bakışla takip etmeye 2018 yılı itibariyle başladı. Barış Manço, Ali Kocatepe, Hakkı Bulut, Ömür Göksel, Erol Sayan, Ümit Yaşar Oğuzcan, The Rolling Stones, Bobby Womack gibi müzik eseri sahibinin Türkiye'deki telif haklarını koruyan Müzikotek, bu süreçle beraber Zeki Müren'in eser sahibi olduğu ve yorumladığı eserler ile yorumcu haklarının lisanslama faaliyetlerini yürütecek.

ŞEHİT AİLELERİNE YARDIM ARTACAK

Zeki Müren kataloğunun büyüyen lisanslama faaliyetleri sayesinde teliflerden elde edilecek olan gelirle Zeki Müren'in TEV eğitim burslarında artış hedeflenirken, daha çok gence eğitim olanağı doğması ve TSK Mehmetçik Vakfı tarafından şehit ve gazi Mehmetçik ailelerine sağlanan yardımların da paralel olarak artması bekleniyor.