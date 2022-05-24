Zendaya, 2022’nin en etkili insanlarının yer aldığı TIME100’e girdi

ABD'li oyuncu ve şarkıcı Zendaya, TIME dergisi tarafından yayımlanan 2022'nin En Etkili 100 Kişisi listesinde yer aldı.

Sozcu.com.tr

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25 yaşındaki Zendaya, TIME dergisi tarafından her sene yayımlanan ve o yıl dünyadaki en etkili 100 kişinin yer aldığı TIME100 listesine “yenilikçi” olarak kabul edildi.

Daily Mail’in haberine göre, “Euphoria” ve “Spider-Man” gibi dizi ve filmlerle de tanınan Zendaya, TIME dergisinin beş kapağından biri için kırmızı bir elbise giyip kırmızı bir arka fonda poz verdi.

Derginin kapaklarında yer alan diğer isimler ise 51 yaşındaki şarkıcı Mary J. Blige, 33 yaşındaki aktör Simu Liu, 56 yaşındaki Barbados Başbakanı Mia Mottley ve 61 yaşındaki Apple CEO’su Tim Cook oldu.

100 kişilik TIME100 listesi; sanatçılar, devler, öncüler ve yenilikçiler olarak dört kategoride belirleniyor.

Zendaya’nın başrolde olduğu ve ikinci sezonunu yayınlanan “Euphoria” dizisinin merakla beklenen üçüncü sezonunun da 2024 yılında yayınlanacağı duyuruldu.

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