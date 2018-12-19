‘Zerk’ filmi basına tanıtıldı

Yaşanmış bir olaydan sinemaya uyarlanan 'Zerk' filmi, 19 Aralık Çarşamba günü düzenlenen özel bir gösterimle basına tanıtıldı.

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Filmin ilk gösterimini; başrol oyuncuları Ergün Demir, Açelya Elmas, Bülent Seyran, Arzu Suriçi, Taner Bahadır, Semra Dinçer, Pervin Ünalp, Ali Ertem, Kahraman Sivri ve Halil İbrahim Kalaycı'nın yanı sıra, basın ve sinema dünyasından birçok isim birlikte izlediler.

KORKU YALAN SÖYLEMEYİ ÖĞRETİR!

1986 yılında Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşanmış gerçek bir olayın anlatıldığı ‘Zerk’in konusu şöyle:

Kızı gölde boğularak ölen Fatma hemşire, bir süre sonra ölmediğini ve uyuduğunu düşünerek kızını mezarından çıkarıp evine getirir. Akli dengesini günden güne yitiren kadın, sonunda kendini asarak intihar eder.

Uyku bozukluğu tedavisi gören ve hafızasını büyük ölçüde yitirmiş olan bir adam, yıllar önce yaşanmış bu olayı kâbuslarında görmeye başlar.