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Zerk ‘Korku, yalan söylemeyi öğretir’ diyor
Zerk ‘Korku, yalan söylemeyi öğretir’ diyor
‘Korku, yalan söylemeyi öğretir’ sloganıyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan Zerk filminin çekimlerine başlandı. 
Kültür Sanat 16 Ağustos 2018 - 14:33

Türkiye’nin yanı sıra Güney Amerika, Arjantin ve Fransa'da da vizyona girmesi planlanan Zerk’in çekimleri başladı. Ahu Sungur ve Ergün Demir’in başrollerinde yer aldığı film ile birlikte Açelya Elmas da uzun bir sürenin ardından setlere döndü.

Senarist ve yönetmenliğini Battal Karslıoğlu'nun yaptığı, 2 Ağustos'ta Polonezköy'de çekimlerine başlanan filmin yapımcıları Ali Ertem ve Murat Aktunalı. Görüntü yönetmenliğini Iman Tahsin'in, uygulayıcı yapımcılığını Hamdi Bor'un yaptığı, Trio Grup Pictures A.Ş'nin yapımcılığını üstlendiği film, Aralık ayında seyirciyle buluşacak.

Ahu Sungur ve Ergün Demir'in başrollerini paylaştığı Açelya Elmas, Semra Dinçer, Bülent Seyran, Arzu Suriçi Kireççi, Taner Bahadır, Pervin Ünalp, Ali Ertem gibi isimlerin yer aldığı Zerk filminin çekimlerine başlandı.

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