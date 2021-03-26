‘Zevkler ve Renkler’ tartışmaya açılıyor

Zevk Meselesi sergisi kapsamında, keşiflerle dolu programda çocuk ve gençler için hazırlanan ‘Tuvale Yansıyan Hayaller' ve ‘Mutluluk Formülleri' atölyelerinin yanı sıra yetişkinlere özel ücretsiz sergi turları da yer alıyor. Sergiyi dijital ortamda rehber eşliğinde 3 boyutlu olarak gezen sanatseverler, eserler hakkında detaylı bilgi edinebilecek. Sergi süresince devam eden turlara her ayın son perşembe günü katılım sağlanabilecek. Beğeni kavramı etrafında şekillenen etkinlik dizisi, Zoom Meeting uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.