Zeyd’in ‘Alın Yazısı’na Burak King desteği

Sözü ve müziği Burak King ve Zeyd'e ait olan Alın Yazım şarkısının aranjesini Özkan meydan ve Alican Özbuğutu yaptı. Klibinin yönetmen koltuğuna ise Onur Elmas otururken görüntü yönetmenliğini Murat Demir üstlendi.

Şarkının son kısımlarını seslendiren Burak King, klip çekimine corona virüsü salgını nedeniyle gelemedi. Burak King, kendi sahnelerini Hollanda'dan çekip gönderdi.

‘ŞARKISINA GÜVENİYOR’

MMP Müzik etiketiyle yeni şarkısını piyasaya çıkaran Zeyd, “Oldukça heyecanlı bir dönemdeyim. Bu şarkıma oldukça güveniyorum. Burak King'le birlikte keyifle yazdığımız bu şarkıya uzun zamandır çalışıyoruz. Uzun bir emeğin ürünü olan bu eserimiz umarım çok sevilir. Şarkının sonuna doğru dinleyicilerimize Burak King sürprizi de yaptık. Sevenlerimize bu karamsar günlerde bir nebzede olsa keyiflendirmeyi istedik. Umarım dinleyen herkes keyif alır” dedi.