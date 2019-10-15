Zeynep Albaraz Gençer’den ilk kitap: İçimdeki Kaktüs

Edebiyat dergilerinde ve internet sitelerinde yazdığı denemeleriyle tanınan Zeynep Albaraz Gençer'in ilk kitabı İçimdeki Kaktüs, Tara Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı. Yazar, kitabın bir iç dökme, sessiz bir ortaklık ve farkındalık serüveni olduğunu söyledi. ‘İçimdeki Kaktüs', alışılagelmiş motivasyon klişeleri vaat etmiyor; aksine bazen keskin taşlı yollardan geçmenin ve belirsizlik fobisinin bile birer şükür kapısı olacağını anlatıyor.

Kitap ‘hepimiz insanız' diyor; korkuların, gülüşlerin, hüzünlerin var olduğunun altını çiziyor.

Zeynep Albaraz Gençer'in kaleme aldığı kitap, özgürleşmenin sadeliğini ve insanın kendisine seslenmesinin dinginliğini yaşatacak.