Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2018 kazananları belli oldu!

Türkiye’nin genç öykü belleğinde iz bırakan Zeynep Cemali Öykü Yarışması’nın 2018 sonuçları açıklandı. Ankara’dan “Kara İncir” öyküsüyle 7. sınıf öğrencisi Ali Onur Özkan, Konya’dan “Görüşürüz” öyküsüyle 8. sınıf öğrencisi Duygu Hatipoğlu ve yine Ankara’dan “Özel Çocuk” öyküsüyle 6. sınıf öğrencisi Kaan Bayri, 2018’in ödüllü genç öykücüleri oldu.

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Usta öykücü Zeynep Cemali'nin anısını yaşatmak amacıyla 2011'den beri düzenlenen ve gençlerin her yıl daha fazla ilgi gösterdiği Zeynep Cemali Öykü Yarışması'na bu yıl 50'den fazla ilden, 500'ün üzerinde öğrenci katıldı. Yarışmanın 2018 yılında tema “kararlılık”tı. Zeynep Cemali'nin Öykü Öykü Gezen Kedi adlı kitabından alıntılanan “Keçi inadı tutan çocuğa laf geçiremeyeceğini anlayınca sustu” cümlesinin kılavuzluk ettiği öyküleri; Çiğdem Sezer, Fadime Uslu, Semih Gümüş, Turgay Fişekçi ve Proje Başkanı Dr. Müren Beykan'dan oluşan seçici kurul değerlendirdi.

Ülkenin her köşesindeki devlet okullarından ve özel okullardan Günışığı Kitaplığı'na ulaşan yüzlerce öykünün arasından 3 genç öykücünün eseri ödüle değer görüldü. Ankara'dan “Kara İncir” öyküsüyle Ali Onur Özkan (7. sınıf), Konya'dan “Görüşürüz” öyküsüyle Duygu Hatipoğlu (8. sınıf) ve yine Ankara'dan “Özel Çocuk” öyküsüyle Kaan Bayri (6. sınıf) 2018'in ödüllü genç öykücüleri oldu.

7 OKUMALIK ÖYKÜ

Zeynep Cemali Öykü Yarışması'nın 2018 Ödül Töreni, 20 Ekim Cumartesi günü Kadir Has Üniversitesi'nde Günışığı Kitaplığı tarafından düzenlenecek yıllık yayıncılık konferansı 8. Zeynep Cemali Edebiyat Günü kapsamında gerçekleşecek.

Yarışmada dereceye giren öykülerle birlikte, Eskişehir, İstanbul, Manisa, Mersin ve Muğla'dan seçilen 7 “Okumalık Öykü” de Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2018 Ödüllü Öyküler Kitapçığı'nda yayımlanmaya değer görüldü.

Ödüllü öykücülerin ve yarışmanın 2019 yılı bilgileri ektedir.