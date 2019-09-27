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Zeynep Eronat, şimdi de yönetmen olarak tiyatroda
Zeynep Eronat, şimdi de yönetmen olarak tiyatroda
Tiyatronun ve sinemanın önemli isimlerinden Zeynep Eronat, tiyatro sanatındaki birikimini gençlere aktarmaya hazırlanıyor.
Kültür Sanat 27 Eylül 2019 - 07:05

Bu zamana kadar Türk sinemasının pek çok prestijli filminde rol almış, tiyatro oyunlarıyla binlerce sanatsevere ulaşmış ve rol aldığı dizilerde nice farklı karaktere hayat vermiş olan usta tiyatro sanatçısı Zeynep Eronat, şimdi de deneyim ve tecrübelerini gençlerle paylaşıyor.

TİYATRO OYUNU YÖNETECEK

Usta tiyatro sanatçısı, oyunculuk adına edindiği zengin deneyim ve birikimi ile bu kez tiyatro sahnelerine ışık olmaya hazırlanıyor. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde bir tiyatro oyunu yönetecek olan ünlü sanatçı, “SAKM'nin sımsıcak ailesinden bu teklif geldiğinde çok heyecanlandım, oyunculuk adına tüm bildiklerimi paylaşmak, anlatmak ve öğretmek için Ekim ayında orada olacağım” mesajını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Son güncelleme: 13:25 - 27.09.2019
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