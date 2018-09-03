Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen ve 95 sanatçıyı ağırlayan Zeytinli Rock Festivali sona erdi.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Zeytinli Rock Festivali’ne bu yıl 250 bini aşkın müziksever katıldı. Müzisyen Hayko Cepkin, uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve projelendirdiği ‘festivale paraşütle inme’ hayalini bu yıl gerçekleştirdi.

KAPANIŞ SEPULTURA’DAN

Murder King, Black Tooth, Sails of Serenity, The Madcap gibi ülkemiz metal müziğinin başarılı temsilcilerinin sıkı performanslarıyla başlayan son günde 50 sanat yıllarını geride bırakan Moğollar ve Türk heavy metal müziğin efsane grubu Pentagram da sahne aldı. Kapanışı ise dünyaca ünlü Brezilyalı heavy metal grubu Sepultura yaptı.

Duman'dan Athene'ya; Şebnem Ferah'tan Pentagram'a; Ceza'dan Ezhel'e yıldız isimlerin de aralarında bulunduğu 3 büyük sahnede 95 sanatçı ve grup performans sergiledi.