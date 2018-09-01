Zeytinli’de rock ateşi yükseliyor

Duman'dan Athena'ya; The Godfathers'dan Della Miles'a; Ceza'dan Ezhel'e yıldız isimlerin sahne aldığı festivalde 3 gün boyunca 50'den fazla sanatçı performans sergiledi. Tüm Türkiye'den müzikseverlerin akın ettiği festivalde Türk rock müziğinin kraliçesi Şebnem Ferah, Brezilyalı trash metal devi Sepultura ve Hayko Cepkin'in dünyada bir ilki gerçekleştireceği paraşütle festival alanına inişi heyecanla bekleniyor.
İŞTE PROGRAM
1 Eylül Cumartesi
Siyah Sahne
Şebnem Ferah
Ümit Besen & Pamela
Büyük Ev Ablukada
Adamlar
Deniz Tekin
Sattas
Eda Baba
Kırmızı Sahne
Baba Zula
Son Feci Bisiklet
Pacifico (CL)
Nova Norda
In Hoodies
Supernova
Set
The Family
Akustik Sahne
Kalben
Mehmet Güreli
Murat İlkan & Metin Türkcan
2 Eylül Pazar
Siyah Sahne
Sepultura (BR)
Pentagram
Moğollar
Hayko Cepkin
Pera
Black Tooth
Murder King
Kırmızı Sahne
Kesmeşeker
Yok Öyle Kararlı Şeyler
The Madcap
Piiz
Kök
Yedinci Ev
Sails of Serenity
Normal Değil
Akustik Sahne
Fatma Turgut
Hüsnü Arkan
Tuna Kiremitçi