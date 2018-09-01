Zeytinli’de rock ateşi yükseliyor

Milyon Yapım organizasyonuyla bu yıl 5. kez gerçekleşen Zeytinli Rock Festivali tüm hızıyla devam ediyor.

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Duman'dan Athena'ya; The Godfathers'dan Della Miles'a; Ceza'dan Ezhel'e yıldız isimlerin sahne aldığı festivalde 3 gün boyunca 50'den fazla sanatçı performans sergiledi. Tüm Türkiye'den müzikseverlerin akın ettiği festivalde Türk rock müziğinin kraliçesi Şebnem Ferah, Brezilyalı trash metal devi Sepultura ve Hayko Cepkin'in dünyada bir ilki gerçekleştireceği paraşütle festival alanına inişi heyecanla bekleniyor.

İŞTE PROGRAM

1 Eylül Cumartesi

Siyah Sahne

Şebnem Ferah

Ümit Besen & Pamela

Büyük Ev Ablukada

Adamlar

Deniz Tekin

Sattas

Eda Baba



Kırmızı Sahne

Baba Zula

Son Feci Bisiklet

Pacifico (CL)

Nova Norda

In Hoodies

Supernova

Set

The Family

Akustik Sahne

Kalben

Mehmet Güreli

Murat İlkan & Metin Türkcan

2 Eylül Pazar

Siyah Sahne

Sepultura (BR)

Pentagram

Moğollar

Hayko Cepkin

Pera

Black Tooth

Murder King

Kırmızı Sahne

Kesmeşeker

Yok Öyle Kararlı Şeyler

The Madcap

Piiz

Kök

Yedinci Ev

Sails of Serenity

Normal Değil

Akustik Sahne

Fatma Turgut

Hüsnü Arkan

Tuna Kiremitçi