Zeze’den ilk tekli: ‘Bataklık’

Rap dünyasının önemli kalelerinden Argo İzmir’in bir başka yeteneği Zeze’nin ilk teklisi ‘Bataklık’ bugün tüm dijital kanallarda yayına girdi.

Yakın arkadaş olduğu Gazapizm'le beraber, Argo İzmir bünyesinde yıllarca boy gösteren Zeze, birçok dinleyicinin ilgisini çekti ve ülke çapında tanınmayı başardı. Dinleyicilerine buğulu bir ses tonuyla seslenen ve kullandığı altyapıların hakkını veren raper, yaşamını İzmir'de sürdürüyor.

1989'un 1 Eylül'ünde, Almanya Karlsruhe'de doğan ZEZE, 2006 yılında Baran'la beraber ilk underground albümünü (birun-u abad) çıkardı. Daha sonra, ‘'çok derin'', ‘'09-10'', ‘'defterim'', ve ‘'eskimişler EP'' albümleriyle rap piyasasına iz bırakmayı başararak önemli isimler arasına girdi.

Zeze, şarkılarında daha çok sokak hayatını ve dünyanın görünmeyen yüzünü anlatmaya çalışıyor.