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Zidane’ın sonuna dair
Zidane’ın sonuna dair
Yalın, minimalist tarzıyla önemli çağdaş yazarlar arasında yer alan Jean-Philippe Toussaint’in kaleminden Zidane’ın Melankolisi Everest Yayınları’ndan çıktı.
Kültür Sanat 28 Mayıs 2019 - 16:32

Zidane'ın Melankolisi, kıpkısa öykünün zirveleri arasında yer alabilecek bir metin. Futbol meraklısı Toussaint, tüm dünyanın gerilim filmi izler gibi izlediği o meşhur anda, Berlin Olimpiyat Stadı'nda, tribünde otururken, bir anlığına Zidane'ın zihnine giriyor ve Zizou'yu bu olağanüstü sona hazırlayan sürecin izini sürüyor.

Hemen ardından gelen ‘Futbol’ ise yazarın, futbolun bayağı, kaba saba ve bozulabilir içeriğini mevsimlere, melankoliye, zamana ve çocukluğa bağlı değişmez bir biçime dönüştürmeyi amaçladığı nefis bir deneme-anlatı.

Toussaint'in sözcüklerle oyunun büyüsünü yeniden canlandıran, hareketlerini bir “form” olarak kavrayan, renklerini okşayan, çekiciliğini öven metinleri, şimdiden futbol edebiyatının klasikleri arasına girmeyi başarıyor.