Ziftten ürettiği tabloları Berlin’de sergileyecek

Mardinli ressam Nurettin Çakmak 20 yıldır ziftten tablolar yapıyor. Çakmak'ın Mardin'in tarihi dokusunu ve kültürünü yansıttığı tablolar Almanya'nın Berlin kentinde sergilenecek.

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Dicle Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden 2002 yılında mezun olan ve 20 yıldır zift ile resim sanatında kendine özgü bir tarz oluşturan ressam Nurettin Çakmak, sergi çalışmalarını tamamladı.

Mardin’in tarihi dokusunu Almanya’da sergileyecek olmanın heyecanını yaşayan Çakmak, şunları söyledi:

“Üniversiteyi bitirir bitirmez hayalim olan atölyeyi açtım. İlk olarak yağlı boya çalıştım, daha sonra zift tekniğini keşfettim. 20 yıldır zift tekniği üzerinde çalışıyorum. Bu çalışmalarımı Almanya’nın Berlin kentindeki Yunus Emre Enstitüsü’nde sergileyeceğim. İnşallah, haftaya bunları yetiştirip göndereceğim. Mardin çok önemli bir şehir, hem tarihiyle hem yaşayan insanlarıyla ve yıllar içerisinde birden fazla etnik grubun kardeşçe bir arada yaşadığı şehir. Bu nedenle sergimize ‘Kültürlerin Çeşitliliği’ ismini verdik.”

Berlin’e Yunus Emre Enstitüsü’nün daveti üzerine gideceğini ifade eden Çakmak, 11- 17 Ekim tarihleri arasında sanatseverlere açık olacak sergisinde, Mardin’in camileri, kiliseleri ve önemli şahsiyetlerinin portrelerinin yer alacağını söyledi. (DHA)