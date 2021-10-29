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Zihinsel engelli Muhammed’in renkli dünyası

Ankara’da yaşayan zihinsel engelli Muhammed Yalçın, tuvalinden evinin duvarlarına yansıyan resim tutkusuyla hayata renk katıyor.

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Zihinsel engelli Muhammed’in renkli dünyası

Muhammed Yalçın özel bir ressam.

Muhammed'in genetik bir rahatsızlığı bulunuyor.

Resim yeteneği 18 yaşında tesadüf eseri gittiği özel eğitim okulunda, buraya bu özel öğrencilerle çalışması için davet edilen ressam Harun Antakyalı tarafından keşfediliyor.

Depo Photos

O günden beri resimden hiç kopmayan Muhammed'in gittikçe gelişen desenleri var.

Muhammed'in en büyük çalışması evi.

Depo Photos

Öyle ki, Ankara’nın Altındağ ilçesindeki evlerinin içi ve dışında boyayabileceği her yeri resimleriyle renklendirmiş.

Muhammed’in çok sayıda kişisel sergisi de bulunuyor.

Ankara genetik