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Zikzak nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre zikzak mı, zigzag mı?
Zikzak nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre zikzak mı, zigzag mı?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘zikzak’dır. Zikzak mı, zigzag mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 6 Eylül 2019 - 07:47

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘zikzak'dır.

ZİKZAK NE DEMEK:

1- Art arda birdenbire ters yöne açılar yapan kırık çizgi.

2- Sık sık değişen görüş, düşünce veya davranış, istikrarsızlık.

3- Karşılıklı.

ZİKZAK NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “zikzak mı, zigzag mı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı zikzak şeklinde olmalıdır.

zigzag (Yanlış kullanım)
zikzak (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Zikzaklar çizerek uzanan yolları ile yemyeşil bir ova uzanıyordu önümüzde.”

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