Zirvenin lideri John Wick 3
Box Office Türkiye’nin verilerine göre, geçtiğimiz perşembe günü vizyona giren John Wick 3: Parabellum, hafta sonunda 219 bin 805 kişi tarafından izlendi. Toplamda 250 bin 483 kişi tarafından izlenen ve gişenin lideri olan filmin toplam hasılatı ise 4 milyon 760 bin 49 TL oldu.
Avengers: Endgame ise vizyona girmesinin üzerinden 4 hafta geçmesine rağmen, en çok izlenen ikinci film oldu. Film toplamda 2 milyon 416 bin 747 kişi tarafından izlendi.
Pokemon Dedektif Pikachu ise toplamda 114 bin 124 kişi tarafından izlendi.
İşte, en çok izlenen filmler…