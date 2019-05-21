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Zirvenin lideri John Wick 3
Zirvenin lideri John Wick 3
Keanu Reeves'in başrolünde olduğu John Wick 3, vizyon açılışını yaklaşık 250 bin seyirciyle yaptı ve gişenin yeni lideri oldu.
Kültür Sanat 21 Mayıs 2019 - 10:11

Box Office Türkiye’nin verilerine göre, geçtiğimiz perşembe günü vizyona giren John Wick 3: Parabellum, hafta sonunda 219 bin 805 kişi tarafından izlendi. Toplamda 250 bin 483 kişi tarafından izlenen ve gişenin lideri olan filmin toplam hasılatı ise 4 milyon 760 bin 49 TL oldu.

Avengers: Endgame ise vizyona girmesinin üzerinden 4 hafta geçmesine rağmen, en çok izlenen ikinci film oldu. Film toplamda 2 milyon 416 bin 747 kişi tarafından izlendi.

Pokemon Dedektif Pikachu ise toplamda 114 bin 124 kişi tarafından izlendi.

İşte, en çok izlenen filmler…

Son güncelleme: 10:12 - 21.05.2019
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