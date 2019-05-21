Zirvenin lideri John Wick 3

Keanu Reeves'in başrolünde olduğu John Wick 3, vizyon açılışını yaklaşık 250 bin seyirciyle yaptı ve gişenin yeni lideri oldu.

Box Office Türkiye’nin verilerine göre, geçtiğimiz perşembe günü vizyona giren John Wick 3: Parabellum, hafta sonunda 219 bin 805 kişi tarafından izlendi. Toplamda 250 bin 483 kişi tarafından izlenen ve gişenin lideri olan filmin toplam hasılatı ise 4 milyon 760 bin 49 TL oldu.

Avengers: Endgame ise vizyona girmesinin üzerinden 4 hafta geçmesine rağmen, en çok izlenen ikinci film oldu. Film toplamda 2 milyon 416 bin 747 kişi tarafından izlendi.

Pokemon Dedektif Pikachu ise toplamda 114 bin 124 kişi tarafından izlendi.

İşte, en çok izlenen filmler…