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Zirveye Rafadan Tayfa Göbeklitepe damgası, Sıfır Bir’den görkemli başlangıç… İşte, vizyonda son durum…
Zirveye Rafadan Tayfa Göbeklitepe damgası, Sıfır Bir’den görkemli başlangıç… İşte, vizyonda son durum…
Animasyon yapım Rafadan Tayfa Göbeklitepe gişede lider konumda bulunuyor. Geçtiğimiz Cuma günü vizyona giren Sıfır Bir ise hayli yüksek bir salon başına seyirci miktarıyla açılışını gerçekleştirdi.
Kültür Sanat 14 Ocak 2020 - 12:23

Box Office Türkiye’nin verilerine göre, geçtiğimiz hafta sonunda vizyonda en çok izlenen film Rafadan Tayfa Göbeklitepe oldu. Film, hafta sonunda 295 bin 263 seyirci tarafından izlendi. Toplamda ise bir milyon 865 bin 974 seyirciye ulaştı. Filmin önümüzdeki haftalarda 2,25 milyon seyirci bandındaki animasyon film toplam seyirci rekorunun yeni sahibi olacak gibi duruyor.

Bu hafta sonuna damga vuran yapım ise Sıfır Bir oldu. Dijital platformda 6 sezon boyunca yayınlandıktan sonra beyazperdede boy gösteren Sıfır Bir, ilk üç günde sadece 325 salonda 280 bin 711 seyirci tarafından izlendi. En çok izlenen ikinci film olan Sıfır Bir’in salon başına seyirci miktarı 864 olarak gerçekleşti. 800 ve üzeri salon başına seyirci sayılarına, en iyi durumda bile bir yıl içerisinde yalnızca birkaç kez rastlanıyor.

Vizyondaki ikinci hafta sonunu geride bırakan Baba Parası, 205 bin 841 seyirciyle üçüncü sırada yer aldı.

İŞTE, VİZYONDA EN ÇOK İZLENEN FİLMLER…

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