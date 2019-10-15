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Zoe Kravitz Batman filminde ‘Catwomen’ karakterine hayat verecek
Zoe Kravitz Batman filminde ‘Catwomen’ karakterine hayat verecek
Zoe Kravitz, 2020'nin başlarında çekimlerine başlanacak olan yeni Batman filminde Catwomen karakterine hayat verecek. Kravitz, Batman'i canlandıracak olan Robert Pattison ile başrolde yer alacak...
Kültür Sanat 15 Ekim 2019 - 11:01

Lisa Bonet ve Lenny Kravitz’in kızları ünlü oyuncu Zoe Kravitz, 2020’nin başlarında çekimlerine başlanacak olan Batman filmine dahil oldu. Filmde Kedi Kadın ‘Catwomen’ karakterine hayat verecek olan genç oyuncu, Batman’i canlandıracak Robert Pattison ile başrolü paylaşacak.

Robert Pattison

Özellikle X-Men: Birinci Sınıf filmindeki başarılı oyunculuğu ile tanınan 30 yaşındaki ABD'li oyuncunun bu rol için seçilmesi sosyal medyada da olumlu karşılandı. Pek çok kişi verilen kararın oldukça yerinde olduğunu yazdı.

Zoe Kravitz

Ülkemizde 25 Haziran 2021’de gösterime girmesi beklenen Batman’in 2012'de çekilen serisi Kara Şövalye Yükseliyor filminde Anne Hathaway Kedi Kadın rolüyle karşımıza çıkmıştı. Bu karakteri daha önce Michelle Pfeiffer ve Halle Berry de canlandırmıştı. hayat vermişti.

Zoe, annesi Lisa Bonet ile…

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