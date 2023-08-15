Zooey Deschanel’in mutlu günü: Ünlü aktris nişanlandı

"Aşkın 500 Günü" ve "New Girl" gibi film ve dizilerle tanınan ünlü aktris Zooey Deschanel, dört yıldır birlikte olduğu aktör sevgilisiyle dünya evine girmek için ilk adımı attı.

Sozcu.com.tr

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ABD’li oyuncu ve şarkıcı Zooey Deschanel’in (43), Kanadalı erkek arkadaşı ve televizyon yüzü Jonathan Scott (45) ile nişanlandığı haberi hayranları tarafından sevinçle karşılandı.

Pazartesi günü Deschanel, nişanlısıyla birlikte gülümsediği bir selfie’yi Instagram hesabından paylaşarak mutlu haberi duyurdu. Nişan yüzüğünü gösteren ünlü oyuncu, “Sonsuza kadar… şimdi başlıyor!!!” diye yazdı.

Aktrisin iki çocuğu, sekiz yaşındaki kızı Elsie ve altı yaşındaki oğlu Charlie’nin de nişanda yer aldığı bildirildi.

Çift, geçtiğimiz haftalarda dördüncü yıldönümlerini kutlamış ve birbirlerine olan aşklarını tekrar dile getirmişlerdi.

People’ın haberine göre, Scott evlilik teklifini İskoçya’ya yaptıkları bir aile gezisinde yaptı. Çifte yakın kaynaklar, İskoçya’da evlenme teklif etmenin “Property Brothers” programıyla tanınan Scott için özel bir anlam ifade ettiğini bildirdi.

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