Zor durumdaki tiyatrocuların talepleri ortak

Tiyatromuz Yaşasın imza kampanyasına destek veren Türkiye’den yüzlerce tiyatro, önceki hafta kapalı olan tiyatro salonlarının önünde bir basın bildirisi okumuştu. Açıklamalar sırasında çekilen görüntüler ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye’nin dört bir yanında bağımsız olarak tiyatro yapan tüm tiyatro emekçileri, 11 Temmuz’da “Tiyatromuz Yaşasın” diye haykırdı. Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi’nin öncülüğünde gerçekleşen eylem ile birlikte, yetkililer tiyatronun içinde bulunduğu dar boğaza duyarsız kalmamaya davet edildi.

Pandemi başladığından bu yana dek taleplerini yetkililere sunan ve zor durumu aşmak için yol haritası belirleyen Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi’nin hazırladığı bildiride şunlar yer aldı:

‘BİREYSEL MADDİ DESTEK SAĞLANMALI’

– Kamusal Tiyatrolar KDV, Gelir Vergisi, Stopaj gibi vergilerden muaf tutulmalı, mevcut borçlarla ilgili düzenlemeler yapılmalıdır

– Elektrik, doğalgaz, su gibi faturalar 2021 Ocak ayına kadar dondurulmalıdır. Sonrası için de indirim uygulanabilecek bir düzenleme yapılmalıdır

2021 Ocak ayına kadar kamusal tiyatroların salon kiraları devlet tarafından karşılanmalıdır

– Kamusal tiyatrolarda çalışan personellerin maaşları ve SGK primleri 2021 Ocak ayına kadar devlet tarafından ödenmelidir, prim borçları ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır.

– Tiyatro sezonu sağlıklı biçimde başlayana dek, bildirinin başında ünvanlarıyla andığımız tüm tiyatro emekçilerinin asgari yaşamsal koşulları bireysel maddi desteklerle sağlanmalıdır

TİYATRO YASASI ÇIKARILMALI

– Zaman kaybetmeden tiyatro yasası çıkarılmalıdır. Kamusal tiyatrolar ticarethane kimliğinden kurtarılıp kamusal hizmet üreten sanat kurumu

statüsüne geçirilmelidir.

– Kültür Bakanlığı tarafından özel tiyatrolara devlet desteği olarak tanımlanan yönetmeliğin hüküm ve şartları günün ihtiyaçlarına uygun olarak acilen yeniden düzenlenmelidir.