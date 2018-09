Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas: Karamsar ortam geçecek

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Zorlu PSM’nin 5 yılı nasıl geçti?

Ağustos itibarıyla 5’inci sezonu geride bıraktık. 5 sezonda yaklaşık 2 milyonu aşkın kişiyi misafir ettik. 5 bin civarında da etkinlik gerçekleştirdik. Aslında ilk kuruluş aşamasında burası daha çok Broadway müzikalleri getirmek üzere kurgulanmış mekanken, şu anda baktığımızda hemen hemen sanatın her dalına hitap eden bir merkez oldu. Elbette eksikliklerimiz var. Daha fazla yer ayırmamız gereken dallar var, bunların üzerine de çalışmalar yapıyoruz. Dünyaca ünlü birçok müzikali burada misafir ettik. Phantom of The Opera’dan Notre Dame de Paris’e…

Buraya gelenler Zorlu PSM’yle nasıl bir ilişki kuruyor?

Aslında çok farklı profillerde ziyaretçilerimiz var. İlk sezon biraz daha homojen bir profil vardı. Daha sonra bu profil farklılaştı, gelişti. Şu anda genç kitle ziyaretçilerin çok ciddi bir oranını oluşturuyor. Tekrar gelenlerin sayısına baktığımızda, ki bu bizim çok önemli, yüzde 60-65 civarında. Bu oranı daha da geliştirmemiz gerekiyor. Kimileri de etkinliğe göre geliyor. Mesela dış alanda gerçekleştirdiğimiz ücretsiz etkinlikler, buradaki aidiyet duygusunu daha da geliştirdi. Zorlu PSM, sadece dünya çapında pahalı prodüksiyonları getiren bir yer değil. Pazartesi günleri Fransız filmlerini, çarşamba günleri Yeşilçam filmlerini ücretsiz yayınlayan, yine ücretsiz caz konserleri düzenleyen bir yer. Gençler tabii ki bizim için çok önemli. Yeni sezonda son dakika koltuğu gibi bir uygulamaya geçeceğiz. Satılmayan koltuklar varsa, öğrencilere, gençlere indirimli bir şekilde bu yerleri tahsis edeceğiz.

SADAKAT PROGRAMI GELİYOR

İyileştirmeler yapılması gereken şeyler ne burada?

Sadakat programımız yok. Seneye bir kere gelenle, 20 kere geleni ayrıştırdığımız bir programımız yok. Bu bizim bence bir numaralı eksikliğimiz. Aslında amacımız Eylül ortası gibi bu programı hayata geçirmekti ama biraz gecikti. En kısa zamanda bir sadakat programı oluşturacağız. Kombine, indirimli biletler, puan kazanma imkanı olacak bu programda… Yeni dönemde gençlere yapacağımız avantajlar önceliğimiz içerisinde yer alacak. Programsal eksikliğimiz var. Klasik müzik, buranın önemli bir başlığı olamadı geçtiğimiz 5 sezon içerisinde. Daha etkin etkinlikler yapmak için çalışıyoruz.

Sanatçılar nasıl bir ilişki kuruyor Zorlu PSM’yle?

Yerli ve yabancı sanatçılar sahneden ve teknik imkanlardan çok memnunlar. Kendileriyle iletişim içerisinde olan ekiplerimizin pozitif tavırlarından mutlular. Bizim en önemli prensiplerimizden bir tanesi, dünya starına da, genç bir Türk grubuna da aynı hizmeti ve değeri verebilmek. Bir numaralı mottomuz bu. Ekibimizle de yapmış olduğumuz toplantılarda her zaman bu konunun altını mutlaka çiziyoruz. Bu da tabii ki sanatçılardan aldığımız geri bildirimlerde ortaya çıkıyor. Bugüne kadar şikayet almadık.

FUTBOL SEKTÖRÜYLE BENZER ŞARTLARDAYIZ

Döviz kurunun artmasının sizin için ilk sonucu ne oldu?

Henüz iptal edilen sözleşme olmadı. Yeni dönem işlerde artık çok daha dikkatli adım atmak zorundayız. Sadece Ocak ayından bu yana dolardaki artış yüzde 77-78 gibi… Bu aslında inanılmaz bir şey. Tarifi mümkün değil. Belki çok fazla dillendirilmiyor ama bu sürdürülebilir bir durum değil. Buna karşın halen dinleyicilerden, “Şu gelsin, bu gelsin” gibi talepler devam ediyor. Ama hayat böyle bir şey değil. Eskiden 4-5 milyon TL’ye gerçekleşen stadyum konserlerini şu anda yapmaya kalksanız 16-20 milyon TL arasında para vermeniz gerekiyor. Bizim planlarımızda olan The Lion King, Sefiller gibi çok büyük prodüksiyonların kısa vadede Türkiye’ye gelme şansı ortadan kalktı. Şu anda ortalamasını 100 TL’ye sattığımız bir bileti, 150-200 TL arasına çekmemiz gerekiyor. Bunu da çekersek, biletleri satın alacak kimse ortada kalmaz. Onlara yansıtamadığımız durumda, biz nasıl bu işleri getireceğiz? Sürekli zarar yazmaya devam edecek. Biraz aslında futbol sektörüyle benzer şartlardayız. Biz de kendimiz evrilteceğiz.



Nereye doğru?

Daha keşfe yönelik isimler gelecek. Bu demek değil ki, dünyaca ünlü isimler gelmeyecek. Onlar da gelecek ama sayısı azalacak. Bir sezonda 4-5 tane büyük star geliyorsa, 1-2’ye düşecek bu. Yeni ve heyecan verici yabancı isimlere yöneleceğiz. Yerli işlere devam ediyorduk, ama farklı projeler geliştireceğiz. İstanbul’da bir ay içerisinde 2-3 yerde çıkan isimleri burada sahne aldırmanın pek bir anlamı yok, ama burasının teknik imkanları da kullanarak, başka mekanların yapamayacağı formatta da değişik projeler üzerinde kafa patlatıyoruz. Uzun zamandır hayalini kurduğumuz kendi müzikalimizi yazma işini hızlandıracağız. Ana sahnemize de taşıyacağımız yerli prodüksiyon üzerinde de zaten çalışıyoruz. Biraz daha kendi değerlerimize de ayrıcalık ve öncelik vereceğimiz yeni bir döneme giriyoruz.

YENİ SEZONDAKİ YENİLİKLER

6’ıncı sezonda buraya gelecekleri neler bekliyor?

Takvimsel doluluğumuz benzer olacak. Tiyatro, yine burasının önemli bir ayrıcalığı olacak. Sadece geçtiğimiz sezon 120 bin civarında tiyatro bileti satıldı. 30-35 civarı farklı tiyatro sahnesinin eserleri burada oynandı. Buna aynı şekilde devam edeceğiz. Yeni oyunlarımız olacak. İlki Haluk Bilginer’in oynayacağı Kral Lear, bunların içerisinde heyecan veren oyunlardan. Kendi prodüksiyonlarımız olacak. Heyecan verici bir iki tane yeni tiyatro oyunumuz olacak. Yerli ve yabancı konserlerimiz devam ediyor. 18 Şubat’ta Tom Odell’in yeni albüm turnesi gerçekleşecek. Sonar Festivali’ne devam ediyoruz. MIX Festival yapılacak. Güzel, heyecan verici, biraz önce bahsettiğim daha keşfe yönelik bir program oluşturduk. Gençlerin çok hoşlanacağı bir program… Caz Festivali’miz Mayıs ayında gerçekleşecek. Yeni bir caz kulübümüz açılıyor. Onu da Ekim ayında düzenleyeceğiz.

Sizin için önemi nedir bu merkezin?

Ülke için çok önemli bir fırsat Zorlu PSM… İnsanların belki, modlarının, morallerinin düşük olduğu bir ortamda kültür-sanat ve müzik etkinlikleri bir numaralı sığınak oluyor. O sebeple, burası çok önemli bir yer. Sanatçılar için de önemli bir fırsat. Hem eski, hem de yeni ve genç isimlerimiz burada sahne alma imkanı buluyorlar. Bu işin bir de ekonomisi de var. Sesçi, ışıkçı, teknik ekip… Bu çarkın dönebiliyor olması çok önemli. Elbette, bu karamsar diyebileceğimiz ortam geçecek. Bunun çabuk geçmesini ümit ediyoruz. Burayla alakalı hayallerim çok fazla. Eğer bu kur çılgınlığını yaşamasaydık, en büyük yeniliklerimizden bir tanesi, Zorlu PSM’nin kendi alanı dışına çıkması olacaktı. O konuda frene basmış durumdayız. Zorlu PSM, kendi içerisind rüştünü ispat etti. Hem İstanbul içinde hem de dışında farklı kültür-sanat dallarında sahaya çıkmayı planlıyorduk.