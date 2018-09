Zorlu PSM, yeni sezonuna isimler eklemeye devam ediyor

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

İşte, yeni isimlerin programları…

URIAH HEEP ‘'LIVING THE DREAM WORLD TOUR'' // 10 ŞUBAT 2019 // TURKCELL SAHNESİ

İngiltere progressive rock sahnesinin yapı taşlarından biri olan; Led Zeppelin, Black Sabbath ve Deep Purple gibi devlerle anılan Uriah Heep, 10 Şubat'ta Zorlu PSM'de! 1969'da kurulan ve efsanelerin arasında yerini alan grup, “Lady in Black”, “Easy Livin'” ve “Sweet Loraine” gibi hit şarkılara imza attı. Turkcell Sahnesi'ne konuk olacak Uriah Heep, sevenlerini keyifli bir zaman yolculuğuna çıkaracak.

SEVDALIZA // 1 ARALIK 2018 // TURKCELL SAHNESİ

Şarkı sözlerinde usta romancılardan etkilenen; elektronik, trip-hop, grime ve avant-garde üretimleri ile tanınan multidisipliner sanatçı Sevdaliza, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde dinleyenleri büyülü bir müzik serüvenine çıkaracak. Tahran'ın mistik ruhu sesine yansıyan sanatçı özgün performansıyla uzun süre etkisini yitirmeyecek bir konser deneyimi için müzikseverlerle buluşacak.

MARK ELIYAHU // 1 ŞUBAT 2019 // TURKCELL SAHNESİ

Kemençe üstadı Mark Eliyahu, 1 Şubat 2019'da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde derin melodileri canlı bir şovla sunacak. Henüz dört yaşındayken müziğe karşı olan ilgisini keşfeden ve babası ile sahneye çıkmanın hayaliyle genç yaşta müziğe yoğunlaşan sanatçı; Türk, Arap, Azeri ve İran makamlarının ve bu ülkelerin kültürlerinin müziğini derinden etkilediğine inanıyor. Ortadoğu ve Balkanların ruhunu, gözyaşını, sevincini vurmalı ve yaylıların uyumunda hissettiğiniz müziğiyle dikkat çeken Mark Eliyahu, müzikseverlere benzersiz bir konser deneyimi yaşatacak.

BOYS NOIZE – LOUİSAHH, RAITO, DENİZ KABU- LABEL PROJECT // 23 ŞUBAT 2019 // TURKCELL SAHNESİ

DJ'lik kariyerine 15 yaşında başlayan, Beatport tarafından “Best Electronic Act” seçilen techno-punk'ın sevilen ismi Boys Noize, konuk olduğu dünyaca ünlü festivallerin ardından Zorlu PSM'ye geliyor. New York'tan gelen, Berlin'de yaşayan DJ, vokalist ve prodüktör Louisahhh; techno dünyasının yeni vitrine çıkan Fransız DJ'i Raito ve gecenin tek yerli ismi Deniz Kabu; gecede Boyz Noize'a eşlik edecek.

GARANTİ CAZ YEŞİLİ: LERA LYNN // 22 KASIM 2018 // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ

True Detective dizisine ürettiği müziklerle büyük bir çıkış yapan şarkıcı, söz yazarı ve aktris Lera Lynn, Garanti Caz Yeşili Konserleri kapsamında Zorlu PSM'de! İlk albümü ‘Have You Met Lera Lynn?' ile 2011 yılında hayatımıza giren sanatçı, 2012 yılında Johnny Cash'ın efsane şarkılarından Ring Of Fire için yaptığı cover ile çok büyük beğeni topladı. Indie rock, country ve folk'ün güçlü sesi 2014'de ‘Lying In The Sun' adlı EP'si ve aynı sene çıkardığı ‘The Avenues' albümünden sonra, 2016'da üçüncü stüdyo albümü ‘Resistor'ı piyasaya sürdü ve Uncut, NPR, Rolling Stone gibi önemli müzik mecralarından çok iyi eleştiriler aldı.

GARANTİ CAZ YEŞİLİ: JOAN OSBORNE SINGS THE SONGS OF BOB DYLAN // 17 KASIM 2018 // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ

Pop'tan soul'a, R&B'den, blues'a , rock'tan country'e kadar pek çok tarza dokunmuş Amerikan şarkıcı ve söz yazarı Joan Elizabeth Osborne, 17 Kasım'da ‘Joan Osborne Sings the Songs of Bob Dylan' projesiyle Zorlu PSM'de'ye konuk oluyor. Müzik eleştirmenlerine göre Dylan'ın parçalarını tutkuyla yorumlayan Osborne, Garanti Caz Yeşili Konserleri kapsamında en sevdiği Bob Dylan şarkılarını söyleyecek.

NADINE SHAH // 6 ARALIK 2018 // STUDIO

Pakistan asıllı İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Nadine Shah, Zorlu PSM Studio'ya konuk oluyor. Yeni nesil PJ Harvey olarak tanımlanan müzisyen, 2012'de ilk EP'si ‘Aching Bones' ile ilgiyi üzerine topladı. İntihar eden iki arkadaşına adadığı ilk albüm ‘Love Your Dum And Mad' 2014'te yayımlandı. Blur ve Depeche Mode gibi İngiliz devlerinin prodüktörü olan Ben Hillier ile kaydettiği ikinci albüm ‘Fast Food'u 2015 Nisan ayında müzikseverlerle buluşan Shah, Ghostpoet'in ‘Shedding Skin' albümünde iki şarkısına da ses verdi. Yayınlanan son albümü Holiday Destination 2018 Mercury Ödülleri'nde yılın albümü adaylarının arasına girdi. 6 Aralık'ta İstanbullu seyircilerle buluşacak müzisyen; indie rock, art rock ekseninde bir gece yaşatacak.

JAY-JAY JOHANSON // 14 ŞUBAT 2019 // STUDIO

Ünü İsveç'ten dünyaya yayılan, 1996 yılında başladığı müzik kariyeri boyunca “Far Away”, “Believe in Us”, “So Tell the Girls That I'm Back in Town” gibi dillerden düşmeyen şarkılara ve sayısız albüme imza atan Jay-Jay Johanson, 14 Şubat'ta Zorlu PSM'ye konuk oluyor. Trip-hop'tan electro clash'e, downtempo'dan indie'ye birçok türe dokunan sanatçı sınır tanımayan müziğiyle dikkat çekiyor. Jazzy ve trippy vokalleriyle konserlerinde karanlık ve mistik bir atmosfer yaratmayı başaran Johanson, Studio'da unutulmaz bir “Sevgililer Günü” akşamı yaşatmaya hazırlanıyor.

RIVAL CONSOLES, KEREM AKDAĞ, MABBAS // 1 KASIM 2018 // STUDIO

“Rival Consoles” adı altında müzik çalışmalarına devam eden Londra çıkışlı Ryan Lee West, deneysel elektronik müziğiyle 1 Kasım akşamı Zorlu PSM Studio'da özgün sesler yaratacak. Bu özel gecede, synthesiser'ı bilinmeyen duygular için bir çevirmen olarak kullanan müzisyenin yanı sıra ülkemizin başarılı prodüktörlerinden Kerem Akdağ da performans sergileyecek. Gecenin kapanışını techno müziğin en başarılı temsilcilerinden DJ Mabbas yapacak.

OMAR SOULEYMAN // 21 ARALIK 2018 // STUDIO

Kariyerine, memleketi Hasiçi’nde part-time düğün şarkıcılığı yaparak başlayan, sınır tanımayan melodiler yaratan Omar Souleyman, 21 Aralık akşamı Zorlu PSM Studio'da! Toplamda 500 albümü bulunan Omar Souleyman, yaratıcılığının tüm zenginliğini, renkli bir gecenin içinde bol dans eşliğinde sunacak.

OSCAR MULERO // 16 ŞUBAT 2019 // STUDIO

1988’den beri aktif olarak DJ'lik kariyerini sürdüren techno prodüktörü Oscar Mulero, Jeton Records işbirliğiyle yeniden Zorlu PSM'de! Bir techno projesi olan Members of Mayday'e katılan ilk İspanyol olan Oscar Mulero unutulmaz bir geceye daha imza atacak.

I HATE MODELS – JETON RECORDS // 27 NİSAN 2019// STUDIO

80'ler, trance, synthwave ve endüstriyel müzik ağırlıklı dünyası üzerine sert ve melankolik tınılar inşa eden I Hate Models, kendine has tarzlarıyla Zorlu PSM Studio'ya konuk oluyor. Fransa'nın son yıllarda dans müziği sahnesine sürdüğü DJ ve prodüktörlerden olan I Hate Models, techno müziğin yeni nesil temsilcisi olarak nitelendiriliyor.

ENRICO SANGUILIANO – LABEL PROJECT // 1 ARALIK 2018 // STUDIO

Kariyerine İtalya'da ses mühendisi olarak başlayıp, 90'larda elektronik müzik prodüktörü olarak yol almasıyla ismini kulüp camiasına duyuran Enrico Sanguiliano, unutulmaz bir dans gecesi yaşatacak. DJ Boris – Can You Hear Me remiksiyle Beatport'un en çok satan techno parçasının yaratıcısı olma unvanına sahip Sanguiliano, Label Project işbirliğiyle turneleri arasındaki İstanbul durağını Zorlu PSM Studio olarak belirliyor.

HIDDEN EMPIRE – WORLD RECORDS // 15 ARALIK 2018 // STUDIO

Müziğinde house ve techno'nun elementlerini kullanan Köln merkezli elektronik müzik projesi Hidden Empire, tarzlar arası geçişler barındıran melodilerini World Records işbirliğiyle Zorlu PSM'ye taşıyor. 2015'te Oliver Koletzki tarafından potansiyelleri fark edilen ikili, müzikseverleri özgün kulüp müzikleriyle tanışmaları için Studio'ya davet ediyor.