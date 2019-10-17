Zorlu PSM’den öğrencilere müjde

Tosla uygulamasına kaydolan öğrenciler, TOG’da oluşturulacak proje fonuna Tosla kartları ile 1TL’lik sembolik bir katkı sağlayarak, o günün etkinliklerinde boş kalan koltuklara ‘talip’ oluyor. Katılmak istedikleri etkinliklere gelen öğrenciler, başvuru sırasına göre son dakika boş kalan koltuklara yerleştiriliyor. Uygulama, bu aydan itibaren gerçekleştirilen etkinliklerde geçerli olacak. Proje fonunda toplanacak bağışlar ile Toplum Gönüllüsü gençlerin çocuklarla gerçekleştirecekleri kültür sanat projeleri desteklenerek çocukların kültür sanat çalışmalarına aktif katılımları teşvik edilecek.

Öğrencilerin kültür sanat katılımıyla ilgili konuşan Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas, “Zorlu PSM'nin ziyaretçi profiline baktığımızda yaş ortalamasının oldukça genç olduğunu görüyoruz. Bir yandan, genç sanatseverlerden bize gelen talep ve yorumları uzun bir süredir değerlendiriyoruz. Gençlerimize kültürel hayata erişim imkanları yaratmanın önemli olduğuna inanıyoruz…. Doğru projeyle, doğru adımı atabilmek için bekledik. Bu yolda düşünürken, bir öğrenci akreditasyon sistemi kurup, gençlerimize katılım haklarını verelim istiyorduk. Tam da bu aşamada, Akbank'ın iştiraki AkÖde'nin Tosla uygulamasıyla yollarımız kesişti. Gençlerimizin ilgisini bekliyoruz ve çok heyecanlıyız” dedi.

GENÇLER İÇİN BÜYÜK KAZANIM

Toplum Gönüllüsü gençlerin tüm Türkiye'de her yıl binlerce gönüllü proje ve etkinlik gerçekleştirdiğine dikkat çeken Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Genel Müdürü Murat Çitilgülü ise şöyle dedi: “Bu iş birliği ile gençler için birçok kazanıma imkan sağlamış oluyoruz. Gençler İstanbul'un en iyi etkinliklerini izlemekle kalmayacak, bir başka şehirdeki akranlarının çocukları kültür-sanatla tanıştırmasını sağlayacak.”