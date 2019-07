Zorlu PSM’nin yeni sezonunda yer alacak isimler belirlendi

Bugüne kadar birçok değerli sanatçıyı ağırlayan Zorlu PSM'nin 7'inci sezonunun programı belli oldu. Programda Cem Yılmaz'ın son gösterisi Diamond Elite Platinum Plus da yer alıyor.

Geride bıraktığı 6 sezonda birçok ismi ağırlayan Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM), 7. sezon programından ilk isimleri açıkladı. Programda ‘CMYLMZ – Diamond Elite Platinum Plus’ ile Cem Yılmaz, geçtiğimiz sezon ilk defa sahnelenen Alice Müzikali, çağdaş dans gösterisi Sutra, Alman müzisyen ve prodüktör Nils Frahm gibi isimler yer alıyor.

Electro-pop, garaj punk ve indie rock gibi türlerden etkiler taşıyan Garanti BBVA Konserleri: Balthazar, “Beautiful Tango” parçası ile müzik dünyasında büyük bir hayran kitlesine ulaşmış olan Hindi Zahra; Hindistan'ın renkli kültürünü bir görsel şölene dönüştüren Beyond Bollywood Müzikali; tangonun en iyilerini buluşturan dans gösterisi I AM TANGO; kült filmleri canlı orkestrayla birleştiren Movies in Concert Serisi de yeni sezonda izleyicilerle buluşuyor.

SEVİLEN FESTİVALLERİN TARİHLERİ BELLİ

Zorlu PSM’de düzenlenen Sónar'ın Istanbul ayağı, 6-7 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. MIX Festival Presented by %100 Music ise 15-16 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Zorlu PSM’de bu yıl “sonbahar ve melankoli” temasıyla; Neue! Step izleyicisiyle buluşacak. PSM Caz Festivali de yine PSM programında yer alacak.