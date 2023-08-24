Eski eşler Zuhal Olcay ile Haluk Bilginer provalara başladı
Eski eşler Zuhal Olcay ile Haluk Bilginer, yıllar sonra aynı sahneyi paylaşacakları 'Kel Diva' oyununun provalarına başladı.
Eugene Ionesco’nun yazdığı Muharrem Özcan’ın yöneteceği ‘Kel Diva’ oyunu Oyun Atölyesi’nde seyirciyle buluşacak.
Oyunun provalarına başlanıldı. Provalardan kareler de Oyun Atölyesi’nin Instagram hesabından “Kel Diva provaları başladı” notuyla paylaşıldı.
Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Özlem Zeynep Dinsel, Yiğit Özşener, Gözde Kırgız ve Kıvanç Kılınç’ın yer aldığı oyun ekim ayında sahnelenecek.
2004 YILINDA BOŞANDILAR
Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer 1992’de evlenmiş, 2004’te boşanmıştı. İkili en son 2003 senesinde ‘Dolu Düşün Boş Konuş’ oyunu ile aynı sahneyi paylaşmıştı.