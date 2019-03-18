Zülfü Livaneli, adının verildiği sosyal tesisin açılışını yaptı

Büyükçekmece Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 'Zülfü Livaneli Eğitim, Spor ve Sosyal Tesisi' usta sanatçı Zülfü Livaneli’nin katılımıyla hizmete açıldı. Bir çok kültürel etkinliğe ev sahipliği yapacak sosyal tesis, içerisinde yer alan spor salonu, eğitim sınıfları ve kütüphanesiyle vatandaşlara hizmet verecek.

Büyükçekmece Belediyesi, Sinanoba Mahallesinde Zülfü Livaneli adına yaptırdığı sosyal tesislerin açılışını düzenlenen törenle gerçekleştirdi. Açılışa Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Sanatçı Zülfü Livaneli, Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılıştan önce Başkan Akgün ve katılımcılar tesisi gezerek incelemelerde bulundu. Tesisin gezilmesinden sonra açılışa geçildi. Zülfü Livaneli açılış konuşmasının ardından katılımcılar için şiir seslendirdi.

Protokol üyeleri çocuklar ile birlikte açılışı gerçekleştirmek üzere kurdele kesti. Açılışın ardından Başkan Akgün, katılımcılara plaket verdi. Açılışı gerçekleştirilen tesis içerisinde; spor salonu, eğitim sınıfları ve kütüphane yer alıyor.