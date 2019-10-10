Zülfü Livaneli ile ‘Sevdalım Hayat’ yeniden Harbiye’de

Zülfü Livaneli ile Sevdalım Hayat ekibi Kerki Solfej in düzenlediği Harbiye Açıkhava konserlerinde yeniden seyircisiyle buluştu. Müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği konserde Zülfü Livaneli’nin unutulmaz şarkıları yine hep bir ağızdan söylendi.

Konser öncesinde kulisinde oyuncu Buğra Gülsoy’u da ağırlayan büyük usta, başarılı oyuncuyla uzun uzun sohbt etti. Gülsoy’un kendisi için imzaladığı kitabını alırken duygusal anlar yaşadığı dikkatlerden kaçmayan Livaneli, ünlü oyuncuya sarılarak onu bağrına bastı.



BUĞRA GÜLSOY’DAN LİVANELİ’YE KİTAP SÜRPRİZİ

Zülfü Livaneli'nin birbirinden güzel eserlerinin Teyfik Rodos, Görkem Ezgi Yıldırım ve Zeynep Halvaşi tarafından seslendirildiği gecede Livaneli'de birbirinden değerli anılarını seyirci ile paylaştı. Harbiye'yi tıklım tıklım dolduran binlerce kişi gece boyunca kimi zaman güldü kimi zaman da duygusal anlar yaşadı.

GENÇ MÜZİSYENDEN LİVANELİ’Yİ DUYGULANDIRAN SÖZLER

Sosyal medyadaki sayfasında Zülfü Livaneli'nin eserlerini çalan ve seslendiren Almanya'daki genç müzisyen Ali İnsan da Livaneli'nin özel davetlisi olarak Harbiye'deydi. Zülfü Livaneli, konserin bir bölümünde 15 yaşındaki Ali İnsan'ı sahneye davet etti. Sahnede ‘Güneş Topla Benim İçin'i seslendiren Ali İnsan, Zülfü Livaneli'ye “Bugün beni burada çok mutlu ve onure ettiniz size çok teşekkür ediyorum. Sizin olağanüstü tüm eserlerinizi her zaman büyük bir coşku, sevgi, gurur ve saygıyla okuyacağıma söz veriyorum” diyerek teşekkür etti. Genç müzisyenin bu sözleri ve performansı Harbiye'deki seyircilerden büyük alkış alırken Livaneli de gözyaşlarına hakim olamadı. Zülfü Livaneli ve Sevdalım Hayat ekibi 13-14 Ekim'de yeniden Harbiye sahnesinde dinleyicisiyle buluşacak.

