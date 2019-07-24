Zülfü Livaneli Türkiye’yi anlatıyor

Zafer Köse'nin yaptığı nehir söyleşisi 'Livaneli'nin Penceresinden Batı'nın Kibri ile Doğu'nun Cehli Arasında' kitabı okurlarla buluştu.

Doğan Kitap etiketiyle raflardaki yerini alan ‘Livaneli'nin Penceresi'nden okurlara, romanlarının, bestelerinin, filmlerinin ardındaki Zülfü Livaneli'yi, onun düşünce dünyasını açan ve sanattan tarihe, toplumbilimden siyasete uzanan bir nehir söyleşi.

Zafer Köse'nin, bir yılı aşkın bir sürede Zülfü Livaneli ile gerçekleştirdiği pek çok görüşmenin sonucunda okuyucuyla buluşan Livaneli'nin Penceresinden, Türkiye toplumuna ilişkin tarihten, Anadolu kültürünün derin bilgeliğinden, dünü, bugünü, yarını bir araya getirebilen bir analiz. İktidara uzak halka yakın durmuş, eğilip bükülmeyen bir entelektüelin, yorulmak bilmeden gerçeği arayan bir aklın, Zülfü Livaneli'nin serüvenini.

Livaneli'nin Penceresinden, aynı zamanda Türkiye'nin derin yaralar aldığı son dönemlerine ilişkin en samimi hesaplaşma.