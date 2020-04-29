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Zülfü Livaneli: Virüs kimseye siyasi görüşünü sormuyor
Zülfü Livaneli: Virüs kimseye siyasi görüşünü sormuyor
Zülfü Livaneli, corona virüsü ile ilgili politik tartışmaları eleştirerek, "Virüs kimseye siyasi görüşünü sormuyor" dedi.
Kültür Sanat 29 Nisan 2020 - 16:05

Corona virüsü salgınında vaktini evinde geçiren sanatçı Zülfü Livaneli, Twitter’dan çarpıcı bir mesaj paylaştı. Livaneli, bu süreçte siyasi kavga çıkarmak isteyenlere dikkat çekerek şöyle dedi:

“ÇOK TEHLİKELİ BİR TAVIR’

“Corona gibi insanlığı tehdit eden bir tehlikeye karşı elele vermemizi, dayanışma içinde olmamızı öneren onca konuşmamıza mesajımıza rağmen, bu salgından da kavga çıkarmak isteyen çevreler var.

Bilhassa sağlık çalışanları ve diğer emekçilerimizin yakın tehlikeyle yüz yüze olduğu bu dönemde çok tehlikeli bir tavır bu. Virüs hiç kimseye siyasi görüşünü sormuyor.”


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