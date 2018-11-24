Zülfü Livaneli yeni fotoğraflarıyla okurlarının karşısında

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Zülfü Livaneli, 28 Kasım Çarşamba Günü, fotoğraflarını çeken Lütfi Özgünaydın ile birlikte Yapı Kredi Kültür Sanat Merkezi’nde olacak. Özgünaydın, Zülfü Livaneli fotoğraflarını yine onun müziği eşliğinde ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Özgünaydın, daha önce de Doğan Hızlan, Zeynep Oral, İnci Aral, Ayşe Kulin, Adnan Binyazar, Cevat Çapan gibi usta edebiyatçıların fotoğraflarını çekmiş ve sergide sanatseverlerle buluşturmuştu.



‘DÜNYANIN EN BÜYÜK YAZARLARINDAN BİRİSİ’

Önümüzdeki Çarşamba günü düzenlenecek etkinlik Yapı Kredi Kültür Sanat Loca salonunda 19.00’da başlayacak. Özgünaydın, yeni sergisiyle ilgili, “Zülfü Livaneli’nin fotoğraflarını evinde masasında çektim. Daha sonra Bodrum’daki yaşamını izledim. Bodrum’da yaşımın içindeki fotoğraflarını çektim. Biraz yaşamından, biraz kitaplarından edebiyat ve kültür-sanat üzerine sorular soracağım. Yıllardır onu okuyorum. Benim için dünyanın en büyük yazarlarından birisi Zülfü Livaneli” dedi.



Özgünaydın, önümüzdeki ay Müge İplikçi’yi, yeni yılın ilk ayında da Fürüzan’ı ağırlayacak.