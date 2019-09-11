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Ali Babacan’dan Livaneli’ye davet iddiası
Ali Babacan’dan Livaneli’ye davet iddiası
Ali Babacan'ın yeni partide yer alması için usta sanatçı Zülfü Livaneli'ye teklifte bulunduğu, Livaneli'nin ise bu teklifi reddettiği iddia edildi.
Kültür Sanat 11 Eylül 2019 - 10:45

Söz konusu iddiayı Halk TV’de Ayşenur Arslan’ın programına konuk olan gazeteci İsmail Saymaz dile getirdi. Saymaz, Babacan’ın, Zülfü Livaneli’yle de görüştüğünü ancak Livaneli’nin bu teklifi kabul etmediğini söyledi.

Zülfü Livaneli ise böyle bir davet gelip gelmediğine yönelik sorumuza “Hayır, gelmedi” cevabı verdi.

Saymaz, ayırca Davutoğlu ve arkadaşlarının AKP’den ihraç edilmeyi beklemeden istifa edeceklerini ve önümüzdeki kasım ayında kuracakları yeni parti ile ilgili duyuru yapacaklarını söyledi. Davutoğlu’nun ekibinin yaptırdığı bağımsız bir araştırmaya göre Davutoğlu’nun yeni partisinin yüzde 9, Babacan’ın yeni partisinin ise yüzde 7 civarında oy alacağı öne sürüldü.

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Son güncelleme: 10:55 - 11.09.2019
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