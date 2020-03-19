Zülfü Livaneli ev karantinasında olduğunu açıkladı

Kısa bir süre önce ABD'den dönen sanatçı Zülfü Livaneli'nin eşinin ve kızının corona virüsüne yakalandığı ve bir hastanede karantina altına alındığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Livaneli, "Kendimizi 14 gün boyunca evimizde karantina altına aldık. Hepimizin sağlığı yerinde, bugünlerde hepimizin yapması gerektiği üzere sosyal mesafeyi korumaya devam edeceğiz" dedi.

Usta yazar Zülfü Livaneli bir süre önce ‘Serenade for Nadia’ romanının tanıtımı için ailesiyle birlikte ABD’de bulunuyordu. Dün çıkan haberlerde Livaneli’nin yurtdışında corona virüsüne yakalandığı iddia edildi.

Twitter hesabından yine dün bir açıklama yapan usta sanatçı, “Hasta olduğuma dair haberler yayılmış. İyiyim dostlar, hasta değilim” demişti. Ancak sonra da Livaneli’nin eşi ve kızının hasta olduğu, bir hastanede karantinaya alındığı öne sürülmüştü.

Usta sanatçıya bu iddiaları sorduk. Kendisi sozcu.com.tr’ye bir açıklama yaptı ve şöyle dedi:

‘SOSYAL MESAFEYİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

“Serenade for Nadia adıyla ABD’de yayımlanan romanımın tanıtım çalışmaları kapsamında eşim ve kızımla birlikte bulunduğumuz ABD’den geçtiğimiz günlerde döndük. Corona virüs salgınının tüm dünyayı tehdit ettiği bugünlerde, yetkililerin uyarıları doğrultusunda hem kendi sağlığımızı hem de çevremizi ve toplumu korumak adına gerekeni yaparak kendimizi 14 gün boyunca evimizde karantina altına aldık. Hepimizin sağlığı yerinde, bugünlerde hepimizin yapması gerektiği üzere sosyal mesafeyi korumaya devam edeceğiz. İlginiz için teşekkür ederim.”