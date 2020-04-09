Zülfü Livaneli’den dedikodulara cevap: Corona virüsü testim negatif çıktı

Çeşitli mecralarda corona virüsüne yakalandığı iddia edilen ünlü sanatçı ve yazar Zülfü Livaneli, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Ünlü sanatçı ve yazar Zülfü Livaneli, istirahate çekildiği Muğla’nın Bodrum ilçesindeki evinde bir açıklama yaptı.

Mecburi dinlenmenin kendisine iyi geldiğini belirten Livaneli, corona virüsüne yakalandığına dair iddiaları şöyle yalanladı:

‘DİNLENMEK ÇOK İYİ GELDİ’

“Mecburi dinlenmek çok iyi geldi bana. Son zamanlarda kendimi fazla yordum. Yaşımla pek uygun olmayacak kadar değişik aktiviteler vardı. Yurt dışı gezileri de yormuştu. Burada eve kapanmak, doğayla meşgul olmak, tavuklarımla konuşmak, yeni kitabıma çalışmak, bol bol okumak çok iyi geldi.

‘CORONA VİRÜSÜ TESTİM NEGATİF ÇIKTI’

O bakımdan iyiyim. Ortalıkta çok spekülasyon yapıldı ama devletin raporlarında da var, corona virüsü testim negatif. Herkesin de negatif olmasını diliyorum. Hayatım boyunca pozitif olmaya çalıştım, ama ilk kez negatif olduğuma memnunum.”