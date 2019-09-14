Zülfü Livaneli’den Gaziantep’te ilk konser

Konserine başlarken Gaziantep'e çok geldiğini ama hiç konser vermediğini ve ilk kez bir konser için Gaziantep'te bulunduğunu belirten Zülfü Livaneli, “Gaziantep, benim için çok özel bir yer. Buradan tanıdığım sevdiğim çok arkadaşım oldu. Başta Onat Kut var ki kendisi benim hayatım çok büyük rolü olan bir insandır. Ülkü Tamer vardır biz onunla beraber ‘Güneş topla benim için' i yapmıştık. Sevgili arkadaşlarım İsmet ve Kemal Tekinalp de benim çok sevdiğim kardeşlerimdir. Ayrıca çok anım var burayla ilgili ama kısaca size dair bir şey söylemek istersem çok misafirperversiniz derdim” dedi ve dinleyicilerden büyük alkış aldı.