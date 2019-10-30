Zülfü Livaneli’den Genco Erkal’a destek

Genco Erkal'ın Dostlar Tiyatrosu'nun oyunları ile ilgili paylaşımları sürüyor. Usta tiyatrocunun Nazım Hikmet ile ilgili 1975'te sahneledikleri oyuna, yazar ve müzisyen Zülfü Livaneli'den destek geldi.

Duayen tiyatrocu Genco Erkal, kurucusu olduğu Dostlar Tiyatrosu’nun 50 yıllık tarihinde sergilenen oyunlardan çeşitli fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıyor ve büyük ilgi görüyor.

Genco Erkal, son olarak 1975 yılında başlayan ve Dostlar Tiyatrosu’nun bugüne kadar sürecek olan büyük Nâzım yolculuğu ile ilgili bir paylaşımda bulundu. O yılda Kerem Gibi oyunu ile ilk kez şiir-tiyatro örneği sergilediklerini belirten Erkal, “O günlerde Onun adını anmak bile tehlikeliydi. Yargılandık, yasaklandık ama her daim yola devam” dedi.

Erkal’ın bu paylaşımına usta müzisyen ve yazar Zülfü Livaneli’den destek geldi. Erkal’ın tweet’ini paylaşan Erkal, “Bravo sevgili Genco Yola devam” yazdı.



