Zülfü Livaneli’den karantinada şiir sürprizi

ABD dönüşü kendisini karantinaya alan Zülfü Livaneli, Twitter hesabından bir video paylaştı.

Uzun süredir evlerde, karantinada olduğumuzu hatırlatan Livaneli, şiir kitabından bir şiir okuyarak, takipçilerine sürpriz yaptı.

‘KİTAP OKUMAMIZA, MÜZİK DİNLEMEMİZE ENGEL DEĞİL’

Gökyüzü Herkesindir isimli şiirini okuyan Livaneli, şunları söyledi: “Sevgili dostlar merhaba, uzun süre oldu artık evlerde kapalıyız, karantinadayız. Fakat evde kalmamız okumamıza, hatta kitaplar yoluyla dünyada seyahat etmemize engel değil. Müzik dinlememize engel değil. Güzel şeyler düşünmemize engel değil. Ben de size arada bir Gökyüzü Herkesindir şiir kitabımdan sizlere şiirler okuyacağım. Bu şiir internette çok paylaşılmıştı eskiden. Hep Nazım Hikmet’in deniyordu. Gurur duyarım bu şiirin büyük ustaya benzetilmesinden, fakat 80’li yıllarda yaptığım bir albümün adını veren bir şiirdi.

‘GÜZEL GÜNLER İLERİDE’

Gökyüzü de kapalı bu sıralarda. Evlerdeyiz. Hiç olmazsa bazen balkondan, pencereden başımızı kaldırıp gökyüzüne bakarak, henüz yaşanmamış güzel günlerin ileride olduğunu hatırlayabiliriz.”

İŞTE, LİVANELİ’NİN OKUDUĞU ŞİİR…



“Bir gün

Çok bunalırsan

Denizin dibinde

Yosunlara takılmış gibi

Soluksuz

Sakın unutma gökyüzüne bakmayı

Gökyüzü senindir

Gökyüzü herkesindir”



