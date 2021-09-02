Zülfü Livaneli’den Mikis Theodorakis’e veda: Acısı çok derin

Yunanistan'ın ünlü bestecisi ve sanatçısı Mikis Theodorakis, 96 yaşında öldü. Zülfü Livaneli uzun zaman birlikte eserler ürettiği sanatçı için, "Hayatta ve sanatta en büyük dostlarımdan birini Mikis Theodorakis'i kaybettim" dedi.

Sozcu.com.tr

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Dünyaca ünlü Yunan besteci Mikis Theodorakis, 96 yaşında hayata veda etti. Theodorakis, çok sayıda unutulmaz besteye imza atmış, Türkiye’de de Zülfü Livaneli’yle yaptığı çalışmalarla geniş bir dinleyici kitlesi kazanmıştı.

Livaneli, Theodorakis’in ölüm haberinin ardından Twitter hesabından şunları söyledi:

“1983’te Atina’daki bir konserime gelip o iri gövdesiyle bir fırtına gibi soyunma odama dalmasından bu yana neler geçti neler. 1986’da Güneş Topla Benim İçin albümünün Altın Plak töreni dolayısıyla ilk kez İstanbul’a gelişi, o günün akşamı Sarıyer’de Urcan lokantasında balık yer rakı içerken Türkiye Yunanistan Dostluk Derneği’ni kurmaya karar verişimiz, yüzlerce konser, Efes’te Hacidakis, Theodorakis ve otuz bin izleyiciyle yaşadığımız unutulmaz gece, yolculuklar, tatiller, hastalıklar…”

“Hepsi birer birer aklımdan geçiyor. Bunları Boğaziçi Üniversitesi’nin eski rektörü Kadri Özçaldıran’ın 2009 yılında onun için düzenlenen fahri doktora töreninde yaptığı konuşmada da söylediği gibi daha lise ve üniversite yıllarında ülkesini işgal eden İtalyanlarla, sonra Nazilerle, daha sonra…”

“İngilizlerle, İç Savaş’ta kendi kardeşleriyle, daha sonra 40’lı yaşlarında Albaylar Cuntası ile savaşan, daha sonra da dünyanın neresinde bir baskı, bir insan hakları ihlali olduğunu düşünürse tavır almaktan geri durmayan, kısacası, yaşam boyu, her çeşit baskıya ve savaşın kendisine karşı savaşan…”

“Konserleriyle, demeçleriyle, duruşuyla milyonlarca insanın gözünde bir ‘demokrasi ve özgürlük kahramanı’ olan, II. Dünya Savaşı, Yunan İç Savaşı ve Albaylar Cuntası sırasında şarkıları direnişin marşları haline gelen… Sürgünden kurtulması için D. Şostakoviç, A. Miller, L. Bernstein gibi isimlerin uluslararası dayanışma komitesi kurduğu…”

“Ulusunun düşman olarak algıladığını dost bilen, Türk-Yunan dostluğunun gelişmesi için 20 yıldır çaba gösteren…”

“Kısacası, insan ruhunun, acılardan, savaşlardan, sürgünlerden, aşktan ve ihanetten süzülmüş en has halini temsil eden, hayatta ve sanatta en büyük dostlarımdan birini Mikis Theodorakis’i kaybettim. Acısı çok derin.”