Zülfü Livaneli’ye Yunanistan’dan ‘barış ödülü’

Eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in ailesi ve Yunanistan'ın eski Başbakanı Yorgo Papandreu tarafından hayata geçirilen 'Cem-Papandreu Uluslararası Barış Ödülü', bu yıl Zülfü Livaneli’ye verildi.

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İlki 2016 yılında Şarık Tara ve Theodore Papaleksopulos’a verilen ‘Cem-Papandreou Uluslararası Barış Ödülü’, bu yıl Zülfü Livaneli'nin oldu. Rodos Kalesi'nde düzenlenen ve ev sahipliğini Yunanistan eski başbakanı Yorgo Papandreu'nun üstlendiği törende, pek çok ülkeden siyasetçiler, bilim ve sanat insanları hazır bulundu.

ÇELİŞKİLERİN SANAT İLE ÇÖZÜMÜ

Rodos adasında düzenlenen törende Livaneli ödülünü Yunanistan eski başbakanı Yorgo Papandreu'nun elinden aldı. Livaneli yaptığı teşekkür konuşmasında ülkeler arasındaki çelişkilerin çözümünde kültür ve sanatın rolü üzerinde durdu.