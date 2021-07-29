ZZ Top’ın basçısı Dusty Hill yaşamını yitirdi

ABD’nin önde gelen blues-rock gruplarından ZZ Top’ın bas gitaristi Dusty Hill, 72 yaşında Houston’daki evinde yaşamını yitirdi.

Ölüm haberini hayranlarına duyuran isimler Hill’in ekip arkadaşları Billy Gibbons ve Frank Beard olurken, Hill’in uykusunda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Temmuz ayının başında ZZ Top, Hill’in kalçasındaki bir sakatlık dolayısıyla konserlere katılamayacağını açıklamıştı. Uzun sakalı ve güneş gözlükleriyle tanınan Hill, 50 yılı aşkın bir süredir ZZ Top ile sahneye çıkıyordu.

Gibbons ve Beard, “Dünyanın her yerindeki ZZ Top hayranlarıyla birlikte onun varlığını, iyi kalbini özleyeceğiz. Seni çok özleyeceğiz, amigo” mesajını paylaştı.

Joseph Michael Hill olarak dünyaya gelen Dusty Hill, 1969’da ZZ Top’ı kurmuştu. Gimme All Your Lovin’, Sleeping Bag ve Viva Las Vegas gibi hitlere imza atan grubun 15 stüdyo albümü ve 4 canlı konser kaydı bulunuyor.

Bas gitarın yanı sıra klavyeleri çalan ve vokal de yapan Hill ayrıca Gelecek Dönüş film serisinin üçüncü filminde ve Deadwood isimli dizide de rol almıştı.