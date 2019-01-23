﻿﻿﻿Benim Babam Bir Kedi oyuncuları kimler? İşte Benim Babam Bir Kedi konusu ve oyuncu kadrosu…

﻿﻿﻿Benim Babam Bir Kedi oyuncuları kimler? İşte Benim Babam Bir Kedi konusu ve oyuncu kadrosu…

Yabancı sinema filmi Benim Babam Bir Kedi bu akşam Star TV'de ekrana gelecek. Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çeken film 2016 yılında vizyona girdi. Peki Benim Babam Bir Kedi oyuncuları kimler? Filmin konusu ne ?

Fransız yapımı komedi filmi Benim Babam Bir Kedi, bu akşam saat 20:00’da ekrana gelecek. Benim Babam Bir Kedi’nin merak edilen oyuncuları ve konusu haberimizde. Benim Babam Bir Kedi filminin başrollerinde Kevin Spacey ve Jennifer Garner gibi ünlü isimler yer alıyor.

FİLMİN KONUSU

Çok zengin iş adamı olan Tom Brand kariyerinin zirvesindedir. Ama kariyerine çok düşkün olduğu için eşi kızıyla uzaklaşmaktadır. Kızının 11. yaş gününde hediye almakta geç kalır ve kızının çok istediği fakat kendisinin hoşlanmadığı ev kedisini almak üzere evcil hayvan satan dükkana gitmek durumunda kalır. Yolda geçirmiş olduğu kaza sonrası kendisini kedinin bedenin hapsolmuş şekilde bulur. Bir hafta boyunca ailesi ile arasını düzeltmediği taktirde sonsuza kadar bir kedi gibi yaşayacaktır. Ailesinin evcil kedisi olan Tom, bu sayede dünyayı başka bir gözle görme şansı bulacaktır.

FİLMİN OYUNCULARI

Barry Sonnenfeld’in yönetmenliğini yaptığı Benim Babam Bir Kedi filminin Kevin Spacey, Jennifer Garner, Christopher Walken, Robbie Amell Malina Weissman gibi isimlerin oyuncu kadrosunda bulunduruyor.