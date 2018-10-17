﻿﻿TRT 1 YAYIN AKIŞI: Diriliş Ertuğrul yeni sezon bugün mü? Diriliş yeni bölüm TRT 1 yayın akışında var mı?

﻿﻿TRT 1 YAYIN AKIŞI: Diriliş Ertuğrul yeni sezon bugün mü? Diriliş yeni bölüm TRT 1 yayın akışında var mı?

Diriliş Ertuğrul'un yayın günü olan çarşamba geldiğinde dizinin takipçileri Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman, bugün veya bu akşam yayınlanacak mı, TRT 1 yayın akışında var mı araştırıyor. Oyuncu kadrosunun büyük ölçüde değiştiği Diriliş Ertuğrul yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek mi? İşte TRT 1 yayın akışı...

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Diriliş Ertuğrul’un yeni sezon yeni bölümü ile ilgili detaylar ortaya çıkıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul yeni sezon için heyecan dorukta. TRT 1 yayın akışına göre Diriliş Ertuğrul yeni bölüm bu akşam yayınlanacak. TRT 1 yayın akışı ve Diriliş Ertuğrul yeni bölüm detayları haberimizde.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON BU AKŞAM MI?

Diriliş Ertuğrul yeni sezon bölümleri 17 Ekim Çarşamba akşamı yani bu akşam izleyicilerle buluşacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:05 Hangimiz Sevmedik

08:35 1’de Bugün

08:45 Böyle Bitmesin

11:00 Misafirim Var

12:45 Pelin Çift İle İyi Fikir

14:45 1’de Bugün

14:55 Leyla ile Mecnun

16:45 Kalk Gidelim

18:55 Doğrusu Ne?

19:00 Ana Haber

20:00 Diriliş “Ertuğrul”

22:35 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:00 Ege’nin Hamsisi

02:55 Misafirim Var

04:10 Kalk Gidelim

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Diriliş Ertuğrul'un 5. sezonu merakla beklenirken TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan'dan diziye ilişkin ipuçları geldi. İşte Kurtuluş Zeydan'ın Vatan gazetesine yaptığı açıklamalardan satırbaşları: Dizinin isminin Diriliş Osman Gazi değil bu sene de Diriliş Ertuğrul olacağını söyleyen Zeydan, ”Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt'e yerleşiyor” dedi.



DİRİLİŞ ERTUĞRUL MU DİRİLİŞ OSMAN MI?

Diriliş Ertuğrul sezon finali ile birlikte yeni sezonda nasıl devam edeceği hayranlarının kafasında sürekli bir soru işareti olarak yer alıyordu. Yapımcı Mehmet Bozdağ'ın dizisinin sezon finaline yaklaştığı günlerde yaptığı açıklama “Yeni sezonda Diriliş Osman olarak devam edecek” zannı uyandırmıştı. Fakat yeni sezon yayın tarihi yaklaştığı şu sıralarda yapımcılardan gelen açıklama bu soruya kesin cevabı vermiş oldu. Diriliş Ertuğrul'un yapım ekibi, yeni sezonda nasıl bir yol uygulayacaklarını sosyal medya hesabından şu duyuruyu yaptı.